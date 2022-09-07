Москва, , 13:44 — REGNUM Госдума на первом пленарном заседании осенней сессии, которое должно состояться 13 сентября 2022 года, планирует рассмотреть вопрос о прекращении полномочий депутата Алексея Черняка («Единая Россия»), передает корреспондент 7 сентября.

Алексей Черняк Crimea.gov.ru

«В соответствии со статьей 4 Федерального Закона от 08.05.1994 №3-Ф3 «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» прошу досрочно прекратить мои полномочия депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва с 03 сентября 2022 года», — указано в заявлении Черняка на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Причина сложения полномочий не уточняется. Напомним, в Госдуме восьмого созыва Черняк представлял Крым и был членом думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.