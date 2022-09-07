Петрозаводск, 7 сентября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Власти Карелии завершили работу по точному определению административных границ между республикой и соседними с ней Ленинградской, Мурманской, Архангельской и Вологодской областями, сообщили 7 сентября в пресс-службе регионального правительства.

Герб Карелии

Таким образом впервые с момента создания республики и смежных с ней субъектов описание местоположения границы согласовано руководителями и утверждено законами высших органов законодательной власти субъектов. Как пояснили в администрации Карелии, отсутствие согласованных в установленном порядке границ между смежными субъектами затрудняет постановку объектов недвижимости на кадастровый учет и регистрацию прав, приводит к территориальным спорам.

«Невозможно представить себе успешное государственное управление или ведение бизнеса в условиях отсутствия четкого понимания, где начинается определенная территория и где она заканчивается. Установление точных границ между субъектами необходимо для устранения неопределённости в принадлежности пограничных земель», — отметила важность проведенной работы министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская.

Закрепление границ административно-территориальных образований определяет пределы полномочий органов власти различного уровня, способствует корректному налогообложению, ликвидации существующих или потенциальных территориальных споров.