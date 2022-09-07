Саратов, 7 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки посетил Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

ИА REGNUM Лекция

Вуз в 2022 году сменил название и профиль обучения. Здесь планируют открыть новые востребованные специальности и направления подготовки.

«Усиливаем биотехнологический блок — будем открывать специальности, связанные с инженерией, генетикой, агропочвоведением, биоинформатикой, прикладной информатикой, всем тем, что направлено на приоритеты государства. Вместе с открытием блока новых специальностей мы одновременно развиваем научное направление в сфере цифровизации сельского хозяйства», — пояснил ректор университета Дмитрий Соловьев, добавив, что вуз в настоящее время формирует заявку на получение соответствующей лицензии.

Патрушев обещал посодействовать и поддержал нововведения, чтобы с 1 сентября 2023 года вуз смог приступить к обучению по новым специальностям.

Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин отметил важность данного вуза для региона. Решение об открытии новых специальностей отвечает вызовам, с которыми столкнулись сельхозтоваропроизводители по всей стране, заключил он.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Саратовской области намерены развивать подготовку и дополнительное профессиональное образование для агросектора. Специалисты смогут быстро адаптироваться к новым технологиям и требованиям.

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