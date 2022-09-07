Москва, , 13:42 — REGNUM За прошедшие сутки киевские боевики трижды обстреляли Энергодар, выпустив по городу в общей сложности 16 снарядов. Об этом 7 сентября сообщили в Минобороны России.

Энергодар. Станция АЭС DENAMAX

«В течение суток зафиксировано три артиллерийских обстрела города Энергодар. Всего выпущено 16 снарядов из районов населённых пунктов Ильинка и Марганец, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища», — говорится в сообщении.

Также указывается, что из-за попадания снаряда ВСУ в трансформаторную подстанцию город оказался обесточен и добавляется, что российская артиллерия ответным огнём подавила вражеские огневые точки..

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что шесть штабов ВСУ, 47 артиллерийских подразделений, цеха по производству реактивных снарядов для РСЗО, три склада вооружения и боеприпасов, а также станцию контрбатарейной борьбы производства США уничтожили российские войска за минувшие сутки.