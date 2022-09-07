Сеул, 7 сентября 2022, 13:42 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено в кратчайшие сроки объявить город Пхохан провинции Кёнсан-Пукто особой зоной бедствия. Об этом, как передает KBS, заявил президент страны Юн Сок Ёль.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Republic of Korea

Данное заявление южнокорейский лидер сделал 7 сентября в ходе краткой встречи с журналистками.

Несмотря на то, что для объявления того или иного региона «зоной бедствия» необходимо провести оценку ущерба, глава государства отметил, что Пхохан соответсвует нужным критериям.

Юн Сок Ёль также сообщил о своём намерении посетить пострадавшие районы города и встретиться с местными жителями.

Напомним, что в регионах, получивших статус зон бедствия, расходы на восстановление частных и государственных объектов берёт на себя центральное правительство. Местные жители получат ряд льгот.

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