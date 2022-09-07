Сеул, 7 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи намерено в кратчайшие сроки объявить город Пхохан провинции Кёнсан-Пукто особой зоной бедствия. Об этом, как передает KBS, заявил президент страны Юн Сок Ёль.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Данное заявление южнокорейский лидер сделал 7 сентября в ходе краткой встречи с журналистками.

Несмотря на то, что для объявления того или иного региона «зоной бедствия» необходимо провести оценку ущерба, глава государства отметил, что Пхохан соответсвует нужным критериям.

Юн Сок Ёль также сообщил о своём намерении посетить пострадавшие районы города и встретиться с местными жителями.

Напомним, что в регионах, получивших статус зон бедствия, расходы на восстановление частных и государственных объектов берёт на себя центральное правительство. Местные жители получат ряд льгот.

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