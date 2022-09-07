Москва, , 13:41 — REGNUM Запретить проезд фур в сторону Литвы, Латвии и Эстонии предложил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Олег Морозов Duma.gov.ru

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Как сообщало ИА REGNUM, Латвия, Литва и Эстония планируют ограничить въезд граждан России через границы России и Белоруссии. Исключения из запрета на въезд сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

«Какие фуры? Мы везём им свои товары? Экономически гораздо выгоднее обнулить все контракты, по «санкционным соображениям», то есть наложить встречные санкции», — отметил Морозов в телеграм-канале.

По его подсчетам, в российской экономике это «микроскопические величины».

«Потери нашему бизнесу компенсировать — так дешевле получится в итоге! Ни копейки этим побирушкам не давать! Инфляция в Литве 20,8%? Поможем ей подрасти до 40!» — предложил Морозов.