На Новгородчине установили памятник танкистам Великой Отечественной войны
Деревня Ермолино, Новгородская область, 7 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Памятник в честь четырёх танкистов Великой Отечественной войны установили в Новгородской области. Об этом 7 сентября сообщил губернатор региона Андрей Никитин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Никитин напомнил, что в области свято чтят память защитников Отечества в годы войны 1941–1945 годов. Он отметил, что в честь героев называют улицы, школы и устанавливают обелиски. Помимо этого специалисты продолжают вести работы по установлению имён всех погибших на новгородской земле.
«Теперь в Ермолинском поселении есть еще одно место памяти, посвященное четырем танкистам — капитану Владимиру Литвинову, майору Владимиру Платицыну, капитану Григорию Телегину и младшему лейтенанту Николаю Томашевичу», — отметил Андрей Никитин.
Губернатор рассказал, что эти танкисты проявили отвагу и героизм во время боёв за освобождение небольшой деревни Кшентицы. Двое из них получили звания Героев Советского Союза, а другие награждены посмертно. Никитин поблагодарил Российское военно-историческое общество за поддержку проекта установки памятника воинам.