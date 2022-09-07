Деревня Ермолино, Новгородская область, 7 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Памятник в честь четырёх танкистов Великой Отечественной войны установили в Новгородской области. Об этом 7 сентября сообщил губернатор региона Андрей Никитин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Страница губернатора Новгородской области в социальной сети «ВКонтакте» Церемония у памятника танкистам в Ермолинском поселении. Скриншот видео публикации Андрея Никитина

Никитин напомнил, что в области свято чтят память защитников Отечества в годы войны 1941–1945 годов. Он отметил, что в честь героев называют улицы, школы и устанавливают обелиски. Помимо этого специалисты продолжают вести работы по установлению имён всех погибших на новгородской земле.

«Теперь в Ермолинском поселении есть еще одно место памяти, посвященное четырем танкистам — капитану Владимиру Литвинову, майору Владимиру Платицыну, капитану Григорию Телегину и младшему лейтенанту Николаю Томашевичу», — отметил Андрей Никитин.

Губернатор рассказал, что эти танкисты проявили отвагу и героизм во время боёв за освобождение небольшой деревни Кшентицы. Двое из них получили звания Героев Советского Союза, а другие награждены посмертно. Никитин поблагодарил Российское военно-историческое общество за поддержку проекта установки памятника воинам.