Ярославль, 7 сентября 2022, 13:41 — REGNUM В Ярославской области Следственный комитет ищет свидетелей, которые могли бы предоставить видео момента смертельной аварии в деревне Воробино. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.
Напомним, авария произошла на трассе Ярославль — Кострома в деревне Воробино Ярославского района около 10 часов. На дороге столкнулись машина скорой помощи «Фиат», ехавшая на вызов, бензовоз и «Сузуки». Разлившееся топливо загорелось. Бригада скорой, состоявшая из водителя и двух фельдшеров, а также водитель бензовоза, погибли на месте. Помимо этого загорелись два частных дома.
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