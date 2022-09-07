Ярославль, 7 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Ярославской области Следственный комитет ищет свидетелей, которые могли бы предоставить видео момента смертельной аварии в деревне Воробино. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

vk.com/wall-90 950 220_230 213 Тушение пожара в деревне Воробино

«Следственные органы СК России обращаются к гражданам, которые могут располагать материальными носителями информации, содержащие непосредственные обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия, с просьбой сообщить о наличии данной информации дежурному следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области по телефону 8-962-209-00-08 или следователю по особо важным делам Ярославского межрайонного следственного отдела указанного следственного управления Румянцеву Якову Игоревичу (в чьем производстве находится уголовное дело) по телефону 8-960-528-00-82», — сообщили в ярославском СКР.

Напомним, авария произошла на трассе Ярославль — Кострома в деревне Воробино Ярославского района около 10 часов. На дороге столкнулись машина скорой помощи «Фиат», ехавшая на вызов, бензовоз и «Сузуки». Разлившееся топливо загорелось. Бригада скорой, состоявшая из водителя и двух фельдшеров, а также водитель бензовоза, погибли на месте. Помимо этого загорелись два частных дома.