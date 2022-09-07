Владивосток, 7 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Сотрудники министерства иностранных дел России начали работу над упрощением механизма выдачи виз иностранным туристам. Об этом 7 сентября сообщила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Picserver.org Без виз

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что поручит оценить возможность ввести безвизовый режим для иностранных туристов. Причём это может быть сделано не на условиях взаимности.

«Все сигналы, которые даёт глава государства, принимаются оперативно в проработку», — прокомментировала Захарова поручение Путина.

Стоит отметить, что введение упрощенного режима въезда в Россию может быть принято и в отношении граждан недружественных стран.