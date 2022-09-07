Владивосток, , 13:38 — REGNUM Самое важное для России, что Дальний восток наряду с Арктикой — это регионы, за которыми безусловное будущее страны. Об этом сегодня 7 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Владимир Путин Programmes.putin.kremlin.ru

По его словам, в этих регионах, не только ресурсы, здесь выход к региону мира, который активно и очень хорошими темпами развивается.

«Дальний Восток — главный агрегатор того, что делается, и в принципе, судя по всему, делается в правильном направлении. Ещё очень много сделать нужно, еще много не сделали, но мы будем обязательно идти по этому пути дальше», — отметил Путин.

Читайте также: Путин пояснил, на кого будет опираться Россия в б. УССР