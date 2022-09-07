Краснотурьинск, Свердловская область, , 13:46 — REGNUM В городской больнице Краснотурьинска Свердловской области 7 сентября произошёл пожар. Медики боролись за жизнь пациента, однако тот получил серьёзные ожоги и скончался в реанимации. Об этом журналистам сообщили в единой диспетчерской службе города.

Пожар Niklas Freidwall

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, очаг возгорания находился в одной из палат больницы. Из медицинского учреждения эвакуировали 19 человек. Пожар удалось ликвидировать.

Официальных комментариев от областной прокуратуры и следственного комитета по факту гибели пациента пока не поступало.