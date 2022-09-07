Брюссель, 7 сентября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Дефицит туалетной бумаги и высокие на нее цены ожидают жителей стран ЕС в связи с подорожанием поставляемых в регион энергоносителей, пишет обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас в вышедшей 7 сентября статье.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Кто бы мог подумать? Оказывается, закупать туалетную бумагу целыми баулами в первые дни пандемии было мудрым с финансовой точки зрения решением. Если ваш шкаф в ванной до сих пор доверху заставлен такими рулонами, вам больше не нужно стыдиться», — отметил Блас.

По его словам, в 2020 году дефицит туалетной бумаги был первым признаком грядущих крупных сбоев в цепочке поставок, от которых вот-вот должна была пострадать мировая экономика. Сейчас оптовые цены на папиросную бумагу подскочили до рекордно высокого уровня — новый кризис указывает на то, что инфляционное давление все еще нарастает. Производство туалетной бумаги представляет собой лишь малую часть гораздо более крупного и энергоемкого производственного сектора, где производственные затраты продолжают стремительно расти в соответствии с растущими оптовыми ценами на энергоносители. То же самое касается европейских промышленных товаров — от стекла, керамики и синтетических волокон до алюминия, цемента, удобрений и десятков других товаров повседневного спроса.

На Уолл-Стрит надеются, что худшее из инфляционной волны уже позади. Но один взгляд на промышленный сектор через взлеты и падения производства туалетной бумаги показывает, что ценовое давление не ослабевает. В ответ центральным банкам придется ужесточить свою денежно-кредитную политику, даже несмотря на замедление экономического роста, особенно в Европе. Как и для многих производителей, основной проблемой туалетной бумаги является стоимость энергоносителей.

«Превращение древесины в целлюлозу, а затем в туалетную бумагу требует очень много энергии — больше, чем для других видов бумаги. В Европе этот процесс стал непомерно дорогим, поскольку оптовые цены на природный газ и электроэнергию достигли рекордно высокого уровня», — продолжил он.

Несмотря на недавнюю коррекцию по сравнению с рекордными пиками, установленными в конце августа, европейский эталонный газ торгуется по цене около €250 ($248) за мегаватт-час по сравнению со средней ценой менее €20 в период с 2010 по 2020 год. Европейские эталонные цены на электроэнергию в 15 раз выше, чем десять лет назад.

Лоренцо Поли, глава итальянского производителя бумаги Cartiere Saci SpA, недавно поделился по телевидению ежемесячным счетом за электроэнергию своей компании: он вырос с немногим более €385 тыс. в 2021 году до почти €2 млн в 2022 году. Еще одним признаком стресса является то, что Hakle GbmH, крупный немецкий производитель туалетной бумаги с вековой историей, в понедельник, 5 сентября, подал заявление о банкротстве. Компания заявила, что «массовое» повышение цен на энергию и другие товары загнало ее «в угол».