Красноярск, 7 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Уголовное дело о травмировании семилетнего ребёнка в результате падения ворот расследуется в Красноярске. Как сообщили ИА REGNUM 7 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, задержан 38-летний главный инженер управляющей компании (УК).

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

По данным следствия, инцидент произошёл 5 сентября. Мальчик вместе с отцом и бабушкой пришёл на спортплощадку, находящуюся в обслуживании УК, чтобы поиграть в мяч. Во время игры ребёнок повис на незакрепленных хоккейных воротах. Они опрокинулись и упали на него.

Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму. Как сообщало ИА REGNUM, его доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают ему медицинскую помощь. Состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.