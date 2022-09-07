Самара, 7 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Более 330 единиц сельскохозяйственной техники было приобретено аграриями в первом полугодии 2022 года в Самарской области. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Сообщается, что парк основных видов сельскохозяйственной техники за последние пять лет в регионе обновился на четверть. При этом за шесть месяцев 2022 года аграрии области приобрели свыше 330 тракторов, кормоуборочных, зерноуборочных комбайнов и другой техники на сумму свыше 5,2 млрд рублей.

Отмечается, что за минувшие пят лет сельхозпроизводители области приобрели 2270 тракторов, 60 кормоуборочных комбайнов, 1049 зерноуборочных комбайнов. При этом они предпочитают технику российского и белорусского производства. Так, порядка 50% тракторов, работающих на полях области, произведены в Белоруссии, пояснили в пресс-службе.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области собрали рекордный урожай зерна.

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