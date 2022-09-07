Тунис, 7 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Представители коалиции политических партий и общественных движений Туниса «Фронт национального спасения» заявили о намерении не участвовать в выборах в местные органы самоуправления. Об этом 7 сентября сообщает Babnet со ссылкой на совместное заявление оппозиции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

Журналисты отмечают, что выборы в стране должны пройти 17 декабря, однако на них не будут представлены крупнейшие политические противники президента Кайса Сайеда.

В «Фронте национального спасения» подчеркнули, что любые выборы, в существующих условиях, служат единственной цели — монополизации власти в стране в руках президента.

«Мы не приемлем выборы в свете переворота против конституции и авторитарного пути президента Кайса Сайеда», — говорится в заявлении оппозиции.