Дмитрий Родионов, 7 сентября 2022, 14:58 — REGNUM +++

Дальний Восток
Дальний Восток
Иван Шилов © ИА REGNUM

Зачем Дальнему Востоку мастер-план?

Популярность Дальнего Востока как туристического региона постоянно растет, уже сейчас он входит в тройку наиболее востребованных направлений для путешествий внутри страны: в 2021 году турпоток в макрорегион превысил допандемийный уровень и составил 3,46 млн человек. В первую очередь туристов привлекает уникальная природа, возможность посетить особо охраняемые природные территории региона и побывать на берегах двух океанов: Тихого и Северного Ледовитого.

Однако для роста турпотока требуется развитие инфраструктуры, которое невозможно без инвестиций. Привлечь финансирование и сделать вложение средств максимально эффективным позволяет мастер-планирование.

Это новый инструмент пространственного туристического планирования. Он строится на подробном изучении географических, социокультурных, градостроительных, экономических и иных особенностей территории, позволяет определить направления и приоритеты ее развития. Так, например, на Дальнем Востоке любое строительство инфраструктуры будет сложным и дорогим из-за резко континентального климата, сейсмологических ограничений и удаленности. Комплексный стратегический документ позволит упорядочить развитие туристической отрасли, покажет реальную ситуацию на основе анализа данных и статистики, обозначит дефициты и потребности.

Корякский вулкан. Камчатка
Корякский вулкан. Камчатка
kuhnmi

Туристические мастер-планы с конца 2021 года разрабатывает Ростуризм совместно с проектным офисом ООО «ПроГород» (Группа ВЭБ. РФ) в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«По поручению председателя правительства в приоритетном порядке прорабатывается федеральная туристическая межрегиональная схема территориально-пространственного мастер-планирования «Дальний Восток». В нее входят Камчатский край, Сахалинская область, Приморский край в первую очередь. По итогам этой работы уже в текущем году будут сформированы предложения по градостроительной документации и будут создаваться 12 курортов, их концепция развития, экономические модели», — рассказал на специальной сессии ВЭФ вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В число курортов Камчатского края войдут поселок Малки, село Мильково, сельское поселение Козыревское и ТРК «Зеленовские озерки». В Приморье — села Барабаш и Андреевка, бухта Лазурная во Владивостоке и микрорайон Ливадия в Находке. На Сахалине — город Александровск-Сахалинский и села Советское, Яблочное и Горячие Ключи. На территории курортов планируется объединить различные виды туризма и локации в единый комплекс для привлечения туристов и снижения сезонности.

Гора Лопатина. Сахалин
Гора Лопатина. Сахалин
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Транспорт и жилье — главные проблемы туристов

Исследование ООО «ПроГород», проведенное в рамках создания стратегии туристического развития России, показало, что при выборе направления поездки в первую очередь россияне ориентируются на общую стоимость поездки и гостиницы. В случае Дальнего Востока львиную долю бюджета неизбежно составят транспортные расходы. И снизить их позволит лишь развитие авиасообщения с регионами ДФО. В то же время не меньшее значение играет и связанность территорий внутри региона.

Участники краудсорсинговых платформ «Мой Дальний Восток» и «Развиваем туризм вместе», запущенных в рамках разработки туристического мастер-планирования Дальнего Востока, неоднократно отмечали проблему транспортной связанности регионов. И чтобы ее решить, создатели мастер-плана уже сейчас разрабатывают межрегиональные туристические маршруты и круизное сообщение.

Автодорога в Хабаровском крае
Автодорога в Хабаровском крае
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Развитие номерного фонда — еще одна возможность снизить финансовую нагрузку на туристов и предоставить им больше возможностей для выбора. На сегодня в макрорегионе доступны чуть более 40 тысяч номеров. Существует и «серый рынок», который «отнимает» около 12% турпотока. К 2035 году в регионе планируется построить еще 29,6 тысячи номеров разных категорий. При этом прогнозируется сокращение «серого рынка» с 12% до 1%.

А создание инфраструктуры в разных частях макрорегиона — там, где будут открываться всесезонные курорты, — позволит распределить турпоток, избежав наплыва туристов в региональные центры.

Потенциал развития туризма

Всё это позволит увеличить вклад туризма в ВРП на душу населения.

«Туризм — это один из драйверов развития экономики, и мы видим это по тем мультипликаторам, которые сегодня есть и в налогах, и в рабочих местах на Дальнем Востоке. Если сравнивать со средними мультипликаторами, которые дает туризм по рабочим местам и налогам, то на Дальнем Востоке они в среднем в 1,5–2 раза выше, чем в большинстве регионов нашей страны», — отметила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
Федеральное агентство по туризму

Она пояснила, что по стране 1 рабочее место в туризме гарантированно создает не менее 1,5 рабочего места, в то время как на Дальнем Востоке этот мультипликатор равен 3.

«В рамках работы с Минэкономразвития мы рассчитываем, что в новой экономической модели развития нашей страны туризм обязательно займёт свое место как один из драйверов», — подчеркнула руководитель Ростуризма.

Внутренний рынок и туризм войдут в пятерку направлений новой модели экономического роста, которые будут расти высокими темпами. Пока данный документ лишь прорабатывается в правительстве, а вот модель развития туристической отрасли до 2030 года уже готова.

Как подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников, согласно этой модели, доковидные показатели будут превышены к 2025 году, а к 2030 году турпоток должен удвоиться.

«Если мы посмотрим, с помощью какого транспорта будут путешествовать туристы по стране, то рост перевозок в железнодорожном транспорте за этот период составит 27%, в авиатранспорте +56%, а автомобилями и автобусами увеличится в 2,4 раза. Рост будет обеспечен за счет новых пунктов назначения и номерного фонда и в том числе благодаря инновации в виде модульных некапитальных объектов. Среднегодовые темпы роста в отрасли до 2030 года составят почти 8%. Отрасль будет расти заведомо больше экономики, инвестиции вырастут на 35%, а главное — будет создан дополнительно 1 млн рабочих мест, занятость увеличится с 2 до 3 млн. Это амбициозные цели, но они подкреплены ресурсами», — отметил г-н Решетников.

Турист
Турист
Официальный сайт Правительства Хабаровского края

Инвесторов помогут привлечь меры поддержки

По прогнозам правительства РФ, внутренний годовой туристический поток в 2030 году вырастет до 140 млн поездок. Прямые бюджетные инвестиции в российский туризм с 2023 по 2030 год составят 462 млрд рублей.

«Если в 2020 году у нас финансирование туризма было порядка 11 млрд рублей, то в текущем году это уже более 75 млрд рублей. И эти цифры будут возрастать. На отрезке со следующего до 2030 года только прямых бюджетных инвестиций в отрасли туризма у нас запланировано на 462 млрд рублей», — отметил в своем выступлении на сессии ВЭФ Дмитрий Чернышенко.

Что касается вариантов привлечения потенциальных инвесторов, то их довольно много. О работе в этом направлении рассказал управляющий банкир бизнес-блока ВЭБ. РФ Антон Перин. «Инвесторы видят, что работают меры поддержки. Они охотнее вступают в земельные отношения, идут в проектирование, появляется все больше инициатив. Банки это видят. Мы совместно с коммерческими банками охотно идем в финансирование сложных крупных комплексных проектов развития. Из каждых 10 рублей инвестиций на 1 рубль бюджетных средств, 8 рублей — это банковские заемные средства, которые из этих проектов будут возвращены», — сказал он.

Государственное и частное софинансирование станут одним из важнейших условий реализации задач туристического мастер-плана Дальнего Востока. А комплексный подход позволит использовать наиболее привлекательные инвестиционные решения, создать удобную логистику и повысить узнаваемость макрорегиона.