Прокопьевск, Кемеровская область, , 13:35 — REGNUM В Кемеровской области из-за проблем со сбытом планируется консервация обогатительной фабрики (ГОФ) «Красногорская». Об этом рассказал заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным собственника, в направлении портов Дальнего Востока не хватает пропускной способности железных дорог, а в западном направлении проблемой стало эмбарго ЕС на российский уголь. В результате на предприятии возникла задолженность по зарплате. Общее число работников фабрики составляет 206 человек.

6 сентября на заседании совета директоров ГОФ достигнута договорённость о выплате зарплаты работникам за июль и части зарплаты за август в течение десяти дней. Само предприятие по планам будет законсервировано.

«Часть коллектива будет переведена на работу на ГОФ «Прокопьевская», 60 человек останется для фабрики, остальным сотрудникам предложат трудоустройство в строительные организации Прокопьевска и Новокузнецка», — написал в своём телеграмм-канале замгубернатора.