Москва, , 13:32 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильным комитетам подготовить предложения по вопросам организации речных перевозок в России.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Этот вопрос Володин обсудил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Спикер Госдумы отметил пример Нижнего Новгорода в решении вопроса перевозок по Волге.

«Подключив профильные комитеты по транспорту, по промышленности, по экономике, по региональной политике, необходимо во взаимодействии с правительством обсудить этот вопрос и предложить решения, которые позволят развивать речной транспорт не только в акватории Волги, но и в других регионах», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Эти предложения должны сделать речные перевозки доступными для всех граждан, убежден Володин.

Он подчеркнул, что для решения этой задачи необходимо получить федеральную поддержку, чтобы снизить нагрузку на региональные бюджеты.

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В сентябре-октябре в Нижнем Новгороде пройдёт выездное заседание профильных комитетов Госдумы с приглашением правительства по вопросам развития речного транспорта в регионах.

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