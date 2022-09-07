Ульяновск, , 13:32 — REGNUM В Ульяновской области и Чувашии спасатели распространили очередное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщается на сайтах управлений МЧС.

Осень Наталия Николаева © ИА REGNUM

По данным ульяновского ведомства, с 8 по 10 сентября местами в лесах сохранится чрезвычайная пожарная опасность (высший, пятый класс опасности). В связи с этим объявляется оранжевый уровень опасности, который означает, что погода опасна, существует вероятность стихийных бедствий.

По прогнозу Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температурный фон три дня будет пониженным, из-за недостаточного увлажнения воздуха в лесах большинства районов сохранится пожароопасность пятого класса.

В Чувашии чрезвычайная пожарная опасность по условиям погоды прогнозируется по 9 сентября в большинстве районов республики. По данным республиканских властей, в январе–августе 2022 года в Чувашии зарегистрировано 1052 пожара (в январе–августе 2021 года — 1146), в том числе 281 пал сухой травы и сжигание мусора (в январе–августе 2021 года — 349).

Напомним, что в Ульяновской области и Чувашии действует особый противопожарный режим, запрещающий выжигание сухой травы и использование открытого огня вблизи лесных массивов. Также ограничено посещение лесов и въезд в них транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее оранжевый уровень погодной опасности объявлялся из-за заморозков на почве.