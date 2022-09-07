Воронеж, 7 сентября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Оклады и доплаты к пенсиям воронежских чиновников будут проиндексированы. Соответствующее постановление правительства Воронежской области опубликовано 5 сентября.

Чиновник

В 1,09 раза (или на 9%) будут проиндексированы размеры окладов государственных гражданских служащих Воронежской области, замещающих должности государственной гражданской службы и размеры окладов за классный чин, а также работникам, не являющимся госслужащими. Также в 1,09 раза будут проиндексированы размеры пенсий за выслугу лет (доплаты к пенсиям) тем, кто ранее занимал должности на госслужбе.

Постановлением рекомендовано и органам местного самоуправления принять правовые акты об индексации окладов муниципальным служащим.

«Постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил уверенность, что воронежцам для безбедной жизни достаточно зарплаты в 50 тысяч рублей — при том, что средняя зарплата в регионе составляет чуть более 46 тысяч рублей. Доходы самого губернатора по итогам 2021 года составили 5,5 млн рублей.