Донецк, 7 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Вооружённые киевские формирования обстреляли населённые пункты Новосёловка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что ВСУ дважды обстреляли Новосёловку в 12:05 (совпадает с мск) и в 12:25, выпустив по населённому пункту шесть снарядов калибра 152 мм и восемь мин калибра 120 мм соответственно.

Также отмечается, что в 12:30 бандеровцы выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Гольмовскому.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ лишились ещё восьми беспилотных летательных аппаратов.