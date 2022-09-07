Владивосток, 7 сентября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о необходимости победить Россию на поле боя являются «странной дипломатической установкой». Такое мнение в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал президент России Владимир Путин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы видели призывы главы европейской дипломатии победить Россию на поле боя. Странная дипломатическая установка», — подчеркнул российский лидер.

По словам главы государства, если бы Боррель был министром обороны какой-то страны, «можно было бы понять эту риторику». Однако, отметил Путин, из уст главного дипломата Евросоюза «это звучит очень странно».

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в ходе визита в Киев глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожелал завершения боевых действий на территории бывш. УССР победой над Россией «на поле боя». Его слова вызвали критику со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она указала, что Европейский союз из экономической организации превратился в «отдел экономических сношений НАТО».

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