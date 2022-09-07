Тирана, 7 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В министерстве финансов и экономики Албании 6 сентября сообщили о начале технических переговоров с Грецией об учете рабочего стажа албанских трудовых мигрантов в Греции при уплате пенсий. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Мигрант

Журналисты отмечают, что после падения социализма в Албании десятки тысяч граждан этой страны уезжали в Грецию на заработки, и теперь, 30 лет спустя, возникает вопрос об уплате пенсий лицам, многие годы проработавшим за рубежом.

Переговорная команда министерства финансов и экономики Албании находится в Афинах, где стороны обмениваются информацией о применяемых схемах учета трудового стажа и порядке проведения выплат.