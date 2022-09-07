Екатеринбург, , 13:29 — REGNUM Уголовное преследование прекращено в отношении одного из фигурантов дела о смертельных отравлениях алкоголем в Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Кировского райсуда Екатеринбурга.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчине вменяли приобретение и хранение поддельной алкогольной продукции в целях сбыта. Осенью 2021 года в гараже уральца нашли более 630 бутылок фальсифицированного алкоголя.

Суд учёл раскаяние свердловчанина, а также отсутствие у него судимостей. Мужчине назначили штраф в размере 200 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года в Екатеринбурге 44 человека погибли из-за отравления алкоголем с метиловым спиртом. Фигурантами уголовного дела являются ещё пять человек.

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