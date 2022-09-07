Москва, , 13:23 — REGNUM За прошедшие сутки ВСУ лишились ещё восьми беспилотных летательных аппаратов. Дроны были сбиты на территории б. УССР и в ДНР. Об этом 7 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Дрон Mitch Nielsen

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов [ВСУ] в районах населённых пунктов Каменка, Капитоловка, Изюм, Пимоновка, Большие Проходы Харьковской области, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Любимовка Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, перехвачены 20 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, населённых пунктов Корсунка, Новая Каховка, Голая Пристань в Херсонской области. В районе населённого пункта Валуйки Луганской Народной Республики была перехвачена баллистическая ракета «Точка-У».

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Как сообщало ИА REGNUM, всего за время проведения спецоперации по защите Донбасса российские военные уничтожили почти 1,9 тысячи беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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