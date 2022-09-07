Москва, 7 сентября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Шесть штабов ВСУ, 47 артиллерийских подразделений, цеха по производству реактивных снарядов для РСЗО, три склада вооружения и боеприпасов, а также станцию контрбатарейной борьбы производства США уничтожили российские войска за минувшие сутки. Об этом сообщает 7 сентября Минобороны России в сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления ВСУ в Харьковской области и ДНР, а также 47 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику ВСУ в 143 районах.

В ДНР уничтожены цеха, где для ВСУ выпускались реактивные снаряды к системам залпового огня «Ольха». В Харьковской и Запорожской областях и в ДНР уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов

Радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США уничтожена у города Зеленодольска в Днепропетровской области.