Нальчик, , 13:22 — REGNUM Мероприятия по поводу 100-летнего юбилея Кабардино-Балкарии пройдут без главы республики Казбека Кокова. Он заболел и перешел на удаленный режим работы, о чем сообщил 6 сентября в своем официальном телеграм-канале.

Казбек Коков Фото предоставлено пресс-службой Администрации Главы КБР

«Чувствую себя нормально, болезнь протекает бессимптомно. Однако в силу действующих правил перешел на удаленный режим работы. В этой связи, к сожалению, мне придется отказаться от личного участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию образования Кабардино-Балкарии», — говорится в сообщении.

Напомним, 10 сентября Кабардино-Балкария отметит 100-лет со дня образования Кабардино-Балкарской области, в которую вошли две исторические территории Кабарда и Балкария. В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании этой даты на государственном уровне.

Несмотря на болезнь главы республики Казбека Кокова, торжества по случаю юбилея отменять не планируют. Будет лишь перенесено торжественное собрание.