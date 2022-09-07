Нальчик, 7 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Мероприятия по поводу 100-летнего юбилея Кабардино-Балкарии пройдут без главы республики Казбека Кокова. Он заболел и перешел на удаленный режим работы, о чем сообщил 6 сентября в своем официальном телеграм-канале.

Фото предоставлено пресс-службой Администрации Главы КБР Казбек Коков

«Чувствую себя нормально, болезнь протекает бессимптомно. Однако в силу действующих правил перешел на удаленный режим работы. В этой связи, к сожалению, мне придется отказаться от личного участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию образования Кабардино-Балкарии», — говорится в сообщении.

Напомним, 10 сентября Кабардино-Балкария отметит 100-лет со дня образования Кабардино-Балкарской области, в которую вошли две исторические территории Кабарда и Балкария. В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании этой даты на государственном уровне.

Несмотря на болезнь главы республики Казбека Кокова, торжества по случаю юбилея отменять не планируют. Будет лишь перенесено торжественное собрание.

«Конечно, все запланированные в республике праздничные мероприятия пройдут согласно утвержденной программе. Исключением станет торжественное собрание общественности, которое мы перенесем на более поздний срок», — написал Коков.