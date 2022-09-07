Владивосток, , 13:22 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что отсутствие посла США в РФ не ухудшит отношения между государствами. Об том он 7 сентября заявил в ходе беседы с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ничто не может осложнить нынешнюю ситуацию», — сказал Лавров.

Глава также отказался комментировать сделанные в США, что посла в Россию могут ещё долго не назначить. Он отметил, что не может отвечать за то, что там говорят.

Напомним, ранее посол США в России Джон Салливан досрочно завершил свою работу. Он заявил, что это связано с семейными обстоятельствами — его жена умерла от рака 5 сентября.

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