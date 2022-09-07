Мурманск, , 13:21 — REGNUM В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции. Правоохранителей подозревают в незаконной добыче камчатского краба, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Крабы (сс) whatsinprague

«Находясь в запрещенном для рыболовства районе и в запрещенный для осуществления рыболовства период, используя самоходное плавсредство с навесным мотором и акваланги, они совершили незаконную добычу (вылов) 52 особей камчатского краба. Неправомерными действиями подозреваемых причинен ущерб водным биологическим ресурсам в особо крупном размере», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе УМВД заявили, что под следствием находятся четыре человека

«Руководством регионального УМВД по данному факту было назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники уволены из ОВД по отрицательным основаниям. При подтверждении вины указанных лиц, они понесут наказание в установленном законом порядке», — сообщили в ведомстве.

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