Москва, , 13:20 — REGNUM Вооружённые Силы (ВС) России высокоточным ударом уничтожили хранилище топлива киевских боевиков в Днепропетровской области. Об этом 7 сентября сообщили в Минобороны России.

Удар ВКС РФ Function.mil.ru

«Высокоточным оружием воздушного базирования в районе Кривого Рога Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники [киевских] вооруженных сил… объёмом более 5,5 тысяч тонн», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также высокоточным ударом оружием наземного базирования был поражён пункт временной дислокации подразделения киевского националистического формирования «Кракен» в районе Харькова, в результате чего было уничтожено до 30 боевиков и десять единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в результате успешных наступательных действий российских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью освобождено от киевских боевиков село Кодема.