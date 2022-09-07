Москва, 7 сентября 2022, 13:20 — REGNUM Успехи российской армии в рамках спецоперации по освобождению территории бывшей УССР от нацистов в тактическом плане — блестящие, а в стратегическом плане есть проблемы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.
По его словам, должно быть три ключевые веры. Первая — а что русские защитят эти территории и не сдадут поверившее им население от бандеровцев. Вторая вера — что победа будет за русским оружием, и третья вера — что русские принесут на освобожденные территории нечто в идейном плане. И со всеми тремя пунктами у России сейчас большие проблемы, считает эксперт.
От отметил, что наш враг мыслит населенными пунктами, а русские мыслят Мариуполем, который передал нам контроль над Азовским морем, Северодонецком и Лисичанском, а также тем будущим, к которому идут сейчас простые русские парни, закапывающиеся в землю, прогрызающие по 200 метров железобетона в день, теряющие товарищей, подытожил политолог.