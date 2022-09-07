Москва, , 13:20 — REGNUM Успехи российской армии в рамках спецоперации по освобождению территории бывшей УССР от нацистов в тактическом плане — блестящие, а в стратегическом плане есть проблемы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.

Сергей Кургинян Арсений Горбаруков © ИА REGNUM

«С моей точки зрения, забота о функционировании [спецоперации] сейчас превалирует над стратегией, над целями развития будущего. Вот тут можно на многое напороться. В частности, на то, что надо что-то приносить на территории, надо являть нечто убедительное совсем», — заявил Кургинян.

По его словам, должно быть три ключевые веры. Первая — а что русские защитят эти территории и не сдадут поверившее им население от бандеровцев. Вторая вера — что победа будет за русским оружием, и третья вера — что русские принесут на освобожденные территории нечто в идейном плане. И со всеми тремя пунктами у России сейчас большие проблемы, считает эксперт.

«Особенно с последним. Но то, что Донбасс будет освобожден, скажем так, осенью, мне кажется высоковероятно… Вот так вот совокупный Иван, он дойдет до тех мест, куда захочет, ни шатко ни валко, осторожно, с правильной хитростью и такими всеми своими прибамбахами, и это мы видим», — добавил эксперт.

От отметил, что наш враг мыслит населенными пунктами, а русские мыслят Мариуполем, который передал нам контроль над Азовским морем, Северодонецком и Лисичанском, а также тем будущим, к которому идут сейчас простые русские парни, закапывающиеся в землю, прогрызающие по 200 метров железобетона в день, теряющие товарищей, подытожил политолог.