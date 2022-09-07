Москва, , 13:19 — REGNUM Отношения бизнеса и контролирующих органов остаются натянутыми из-за чрезмерного давления, высокого числа проверок и волокиты следственных органов, считают глава Генеральной прокуратуры РФ Игорь Краснов и министр экономики РФ Максим Решетников. Государство предлагает предпринимателям конструктивный диалог, полную цифровизацию проводимых проверок и отмену излишне строгих требований, в случае, если изживший себя мораторий не привёл к плачевным последствиям.

Фемида Иван Шилов, ИА REGNUM

Большинство проверок предпринимателей, чья деятельность не связана с риском причинения вреда, в скором времени отойдут в прошлое, заявил Игорь Краснов на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Генпрокуратура, Минэкономразвития и аппарат правительства хотят таким образом снизить административную нагрузку на бизнес.

«Мы сейчас совместно с Минэкономразвития и аппаратом правительства вырабатываем наиболее эффективные и приемлемые варианты избавления предпринимателей от административного давления… Непосредственно позиция прокуратуры: меньше проверок — больше пользы для экономики», — цитирует слова Игоря Краснова Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Ранее об отмене проверок не опасного для клиентов бизнеса говорил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском экономическом форуме. По словам Игоря Краснова, деятельность его ведомства в этом направлении уже идёт: в текущем году прокуроры отказали надзорным органам в проведении 60% внеплановых проверок.

Также Игорь Краснов поддержал цифровой рубль и предложил ускорить цифровизацию поддержки предпринимателей. Первая инициатива должна сделать бизнес более прозрачным и упростить фискальные проверочные мероприятия, а вторая — помочь территориально удаленным от региональных центров бизнесменам.

«В скором времени будет создан ресурс на цифровой платформе поддержки предпринимателей, где будут аккумулированы все возможные виды поддержки бизнеса, которые у нас предусмотрены. Я убежден, что предприниматель не выходя из офиса сможет подбирать помощь с помощью службы «одного окна»… Это жизненно необходимо для бизнеса, особенно если расстояние между населенными пунктами составляют сотни или тысячи километров», — сказал генеральный прокурор.

Мораторий на банкротство физических и юридических лиц продлеваться не будет, заявил глава министерства экономики Максим Решетников. По его словам, необходимость в нём иссякла, а запрос бизнеса об его отмене — вырос.

«Позиция, которую мы обсуждали в правительстве — не продлевать мораторий на банкротство, потому что в настоящий момент это создает гораздо больше вопросов. Это в том числе и запрос самого предпринимательского сообщества. В то же время мы готовы с рядом отраслевых ведомств на какие-то исключения, нюансы обсуждать, но это должны быть какие-то исключительные случаи и обоснованные», — отметил Максим Решетников.

Такая же участь должна коснуться и моратория на проверки бизнеса, заявил министр. Государство проанализирует его эффективность и сделает выводы: отменить «замороженные» требования, если их нарушения не приводят к плачевным последствиям в сфере жизни и здоровья граждан.

Также государство готово пойти навстречу бюджетным образовательным учреждениям: проверки и штрафы школ и детских садов сменятся на профилактические визиты и выданные предписания.

Государство выбирает путь контроля рисков: соответствующие индикаторы в цифровых базах подсказывают чиновникам бизнес или учреждение, которое следует проверить или освобождать от излишнего контроля статистически безопасные предприятия. Максим Решетников считает, что тотальный отказ от проверок невозможен — из-за конкурентной среды в сфере предпринимательства это лишь увеличит количество недобросовестных бизнесменов.

При этом госаппарат всё равно старается уйти от «затягивания гаек», подчеркивает министр: с июля 2021 года по июль 2022 года вместо штрафов и проверок было проведено 263 тысячи профилактических визитов и выдано почти 700 тысяч предостережений.

«За последний год проведено в три раза меньше проверок чем за 2019 год, который мы взяли за отправную точку. Самыми массовыми остаются проверки в сфере пожарного надзора со стороны МЧС, на втором месте — санитарно-эпидемиологический контроль и на третьем месте — проверки в сфере трудовых отношений», — подчеркнул Максим Решетников.

Бизнес очень чутко реагирует на несоразмерное налоговое бремя и чрезмерную опеку правоохранительных органов, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Предпринимателям важно видеть отчеты ведомств о наказаниях чиновников за «излишние» проверки и статистику о возмещении вреда при незаконном преследовании.

Также государство должно законодательно усилить надзор прокуратуры за следователями, которые могут бесконечно долго отказывать в возбуждении уголовного дела по делам экономического характера, отметила омбудсмен.

«По делам экономического характера уголовные дела возбуждаются не за трое, а за 30 суток. Потерпевший может за это время утратить возможность возмещения вреда и наказания виновных… Часто следователи отказывают в возбуждении уголовного дела, а потом вновь отказывают уже после вмешательства прокуратуры», — сказала Татьяна Москалькова.

Также законодателям и сотрудникам правоохранительных органов стоит обратить особое внимание на судьбы подследственного и его бизнеса. Даже если уголовное дело в отношении предпринимателя прекращается — его бизнес и судьба всё равно рушатся. За последнее время в офис омбудсмена увеличилось количество обращений подследственных бизнесменов: их защита описывает несостыковки в уголовном деле и приводит факты о несоблюдении процессуальных норм, а в ответ — получает формальные и «нелаконичные» отписки о том, что нарушений нет, отметила Татьяна Москалькова.