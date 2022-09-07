Владимир, 7 сентября 2022, 13:30 — REGNUM Владимирская область испытывает дефицит 900 врачей, заявил в ходе прямой линии вечером 6 сентября врио губернатора региона Александр Авдеев.
По словам руководителя, непростая ситуация с кадрами сложилась за последние десятилетия. Одной из ключевых задач властей является открытие собственного медфакультета. Для этого отремонтируют один из корпусов Владимирского госуниверситета, оснастят его оборудованием, в ближайшие дни подпишут соглашение с Приволжским исследовательским медицинским университетом на создание филиала медвуза.
По словам Александра Авдеева, во Владимирской области сейчас строятся шесть поликлиник, 40 объектов ремонтируют, возводится технологичный инфекционный корпус на базе областной клинической больницы за три миллиарда рублей.