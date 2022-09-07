Владимир, 7 сентября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Владимирская область испытывает дефицит 900 врачей, заявил в ходе прямой линии вечером 6 сентября врио губернатора региона Александр Авдеев.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Осмотр пациента у терапевта

По словам руководителя, непростая ситуация с кадрами сложилась за последние десятилетия. Одной из ключевых задач властей является открытие собственного медфакультета. Для этого отремонтируют один из корпусов Владимирского госуниверситета, оснастят его оборудованием, в ближайшие дни подпишут соглашение с Приволжским исследовательским медицинским университетом на создание филиала медвуза.

«Дефицит — 900 врачей и 1,5 тысячи младшего и среднего персонала. Направляем своих в вузы. Но возвращаются немногие. Пожинаем плоды того, что не готовим собственных специалистов. Поверьте, везде проблема есть. Хороших студентов разбирают на старших курсах и предлагают хорошие условия, меры поддержки», — сказал врио губернатора.

По словам Александра Авдеева, во Владимирской области сейчас строятся шесть поликлиник, 40 объектов ремонтируют, возводится технологичный инфекционный корпус на базе областной клинической больницы за три миллиарда рублей.