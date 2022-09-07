Москва, , 13:18 — REGNUM Истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 потеряли киевские боевики в результате действий российских войск, сообщает Минобороны России 7 сентября в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Истребитель-бомбардировщик МиГ-29 ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что самолёты противника уничтожили истребительная авиация ВКС России и средства ПВО. МиГ-29 сбит у села Токарево в Херсонской области, а Су-25 — у села Комсомольское в Николаевской области.

Читайте также: Минобороны России объявило об освобождении села Кодема в ДНР