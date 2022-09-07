Москва, , 13:16 — REGNUM Россия сохранит приверженность принципу открытости и гостеприимства, взяв курс на возвращение электронных виз и даже безвизового посещения страны в рамках морских и речных круизов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди») по итогам состоявшегося накануне расширенного заседания президиума Госсовета.

Сангаджи Тарбаев Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Президент РФ поддержал данную меру как способ формирования образа нашей страны непосредственно от получаемых впечатлений», — отметил Тарбаев.

Кроме того, президенту были представлены варианты поощрения сразу нескольких направлений в туризме с помощью повышенного кешбэка — на туры по местам боевой славы (военно-патриотический туризм), по местам проживания коренных народов (этнографический туризм), к природным красотам (экологический туризм), отметил парламентарий.

Кроме того, депутат убежден, что развитие туризма на природных территориях Камчатки, Байкала, Алтая и Большой Волги послужит дополнительными мерами по защите экологии, что является приоритетом «Новых людей». Неконтролируемый туризм приносит больший ущерб экологии, чем возможность организовать турпоток с рассчитанной нагрузкой на окружающую среду, отметил он.

Госдуме также будет поручено разработать новый законопроект, дающий регионам возможность устанавливать и взимать туристический сбор. Это право (не обязанность!) будет определяться непосредственно субъектом Федерации.

«Членами комитета по туризму проект данного закона уже разработан и был направлен на ознакомление в регионы РФ. Субъекты РФ положительно оценили данную инициативу», — сказал Тарбаев.

Парламентарий также подчеркнул, что на стол президенту РФ легло предложение комитета Госдумы по туризму по созданию новой международной организации на базе ЕАЭС, ШОС или БРИКС в рамках исполнения протокольного поручения Госдумы.

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