Санкт-Петербург, 7 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Тема зерновой сделки и очередного обмана со стороны Запада стала одним из ключевых моментов выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. После этого выступления можно ожидать ужесточения политики Москвы по отношению к недружественным странам. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился 7 сентября директор Института государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ-2022. Президент сделал множество важных заявлений, одним из которых стал комментарий по вопросу зерновой сделки. Ситуацию с ней он назвал наглым обманом со стороны западных стран.

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«К ней уже очень большие вопросы. То, что не допускают, то, что сделка не выполняется в отношении России. Речь была только о том, чтобы помогать беднейшим странам, вывозить зерно [бывш. УССР] на самом деле», — отметил Солонников.

Он подчеркнул, что сделка по зерну не выполняется, так как беднейшие страны не получают продовольственные ресурсы из портов быв. УССР в полном объёме, большая их часть поступает в Европу. Эксперт отметил, что соответствующие договорённости с Организацией Объединённых Наций (ООН) фактически не работают.

«То, о чём мы договаривались с ООН, не сильно работает, такой важный политический момент. Проще договариваться с одной из стран, чем договариваться даже с Организацией Объединённых Наций», — считает Солонников.

Эксперт также высказался по поводу намерений Запада «ограничить» цены на российские энергоресурсы.

«Я бы здесь больше говорил тогда не о выступлении Путина сегодня, а о сегодняшнем заявлении властей Чехии, которые сказали, что они предполагают не выносить вопрос об ограничении цен на энергоносители из России на заседание ЕС. Вот это да, скорее, знак. Ну, Россия жёсткую позицию в этой части занимает, и здесь Запад может начать колебаться», — заявил Дмитрий Солонников.

Эксперт добавил, что после заявлений Владимира Путина безусловно стоит ожидать ужесточение политики России по отношению к недружественным странам.