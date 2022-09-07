Ульяновск, , 13:15 — REGNUM В Ульяновске обучение будущих авиаторов и авиастроителей начнётся со школьной скамьи. В городе открыты четыре класса по направлению «Авиастроение». Об этом сообщили ИА REGNUM по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона. Это сделано после поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина о разработке программы обучения специалистов с учётом потребности авиационной отрасли.

Российская авиация Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным минпросвещения, в новом учебном году открыто 25 профильных психолого-педагогических классов в школах 12 муниципалитетов. Кроме того, сформированы четыре инженерных класса по направлению «Авиастроение»: в Губернаторском инженерном лицее № 102 и школе №72.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул, что одной из основных задач остаётся обеспечение качества образования, кооперация с местными предприятиями для подготовки высококвалифицированных специалистов, «особенно для авиационной отрасли».

Напомним, в ноябре 2021 года Алексей Русских поручил развивать направление подготовки кадров для авиационной отрасли. В регионе работают авиационный колледж, институт гражданской авиации, филиал ПАО «Ил» — «Авиастар», а также предприятия, выпускающие различные компоненты для авиационной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM , 3 июня 2021 года председатель российского правительства Михаил Мишустин посетил в Ульяновской области компании «Авиастар-СП» и «АэроКомпозит-Ульяновск». По итогам визита он поручил подумать о разработке программы обучения специалистов с учётом потребности авиационной отрасли.

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