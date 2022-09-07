* запрещённая в России организация

Москва, 7 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В рамках проведения специальной военной операции на территории б. УССР российские военные уничтожили пункт временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 7 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

«Высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Харькова», — говорится в новой сводке , опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

По данным Минобороны, в результате было уничтожено до 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники.

Кроме того, сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих ВСУ.

Читайте также: ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации 57-й бригады ВСУ под Николаевом

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее, 5 сентября, свыше 30 боевиков киевского националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены высокоточным ударом Воздушно-космических сил РФ (ВКС). Удар был нанесён в районе города Харькова.

Ранее по теме: ВКС России уничтожили под Харьковом свыше 30 националистов