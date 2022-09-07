Москва, 7 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Не сумев развить отскок, нефть подешевела более чем на 3% по итогам торгов 6 сентября, встретив в начале недели сопротивление в районе отметки $97 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нефть марки Brent скатилась ниже $93, а 7 сентября обновляет февральские минимумы, приближаясь к уровню $9. С начала дня фьючерсы теряют почти 1,7%, слегка сократив потери в ходе недавних торгов.

Восстановлению черного золота помешало возвращение беспокойства по поводу спроса, причем сильные данные по сектору услуг США не смогли помочь рынку, поскольку были расценены игроками как еще один довод в пользу дальнейшего агрессивного ужесточения политики ФРС.

Масла в огонь подливает дальнейшее укрепление доллара, который с новыми силами рванул к свежим многолетним максимумам и, похоже, намерен продолжить восхождение, подпитываясь ростом доходности трежерис.

Дополнительным поводом для волнений в рядах нефтетрейдеров служат сегодняшние данные из Китая, где показатели торговли за август сильно не дотянули до прогнозов. В прошлом месяце импорт сырой нефти в КНР обвалился на 9,4% в годовом выражении.

В краткосрочной перспективе Brent может попытаться подняться из области минимумов, если грядущая отраслевая статистика из Штатов отразит существенное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов.

На этой неделе данные API и минэнерго США выходят с опозданием на день из-за празднования Дня труда 5 сентября. Так, перед закрытием сегодняшних торгов свою оценку представит API», — пояснил эксперт.

Читайте также: Риски падения цен на нефть до $90 возросли