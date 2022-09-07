Самара, 7 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Заморозки ожидаются в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

jill111 Заморозки

Сообщается, что в Самарской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Отмечается, что ночью 8 сентября 2022 года в регионе сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2 °C.Спасатели рекомендуют жителям одеваться теплее и не допускать переохлаждения.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 23 августа 96% многоквартирных домов в в Самарской области готовы к наступлению холодов.