В Самарской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
Самара, 7 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Заморозки ожидаются в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
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Заморозки
Сообщается, что в Самарской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Отмечается, что ночью 8 сентября 2022 года в регионе сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2 °C.Спасатели рекомендуют жителям одеваться теплее и не допускать переохлаждения.
РанееИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 23 августа 96% многоквартирных домов в в Самарской области готовы к наступлению холодов.