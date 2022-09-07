Москва, , 13:11 — REGNUM Доллар продолжил укрепляться 6 сентября и на этот раз сумел закрыться над уровнем 61 рубль, прибавив 0,6%, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

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«Сегодня, 7 сентября, пара доллар/рубль передвинула максимумы середины августа до 61,50 руб., но привлекла желающих зафиксировать прибыль и частично отступила.

Несмотря на сопротивление рубля, сочетание крепкого доллара и падающих нефтяных цен все же ослабляет российскую валюту, а грядущее возобновление бюджетного правила сдерживает порывы потенциальных покупателей, которые опасаются ослабления курса по факту начала интервенций.

Снижению «россиянина» также способствуют ожидания прихода на отечественный рынок дружественных резидентов со следующей недели.

Возвращение инвесторов может повлечь увеличение спроса на иностранную валюту с ее последующим выводом из России. Впрочем, масштабы вряд ли станут критическими для рубля, и здесь имеет место скорее психологический эффект.

На данный момент доллар энергично отстаивает уровень 61 руб., укрепляясь шестую сессию подряд. Выход за пределы зоны 61,50 руб. перебросит внимание покупателей на отметку 62 руб., пробой которой придаст смелости покупателям американской валюты», — считает эксперт.

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