Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM Троих молодых людей, напавших на пожилую пару и велосипедиста в Петербурге, привлекут к уголовной ответственности, возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. К пенсионеру, открывшему огонь по хулиганам из травматического пистолета, претензий у правоохранителей нет.

Момент избиения женщины. пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Напомним, уличный конфликт произошел вечером 5 сентября у дома 6 по Суворовскому проспекту в центре Северной столицы. 63-летний мужчина и 58-летняя женщина ехали на своей машине, когда увидели как трое молодых людей избивают велосипедиста. Супруги решили заступиться за потерпевшего, после чего компания молодых людей переключилась уже на них. В результат мужчине пришлось защищаться и применить травматическое оружие.

На кадрах камеры наружного наблюдения, которая запечатлела конфликт, видно, что трое молодых людей, среди которых был 16-летний подросток, сначала избивают пожилого водителя иномарки в красной куртке. Ему на помощь пришла жена: вооружившись сумкой, женщина ударила одного из обидчиков.

После чего, повалив пенсионера на асфальт, один из молодых людей переключился на женщину, которую сбил с ног на землю и ударил ногой. На «помощь» хулигану подбежал еще один молодой человек и нанес ногами потерпевшей еще несколько ударов в область головы и туловища, а затем добавил кулаками. Увидев избиение жены, пожилой мужчина предупредил, что у него есть травматический пистолет, и он может его применить, но слова не возымели эффекта.

«Защищая свою супругу, пожилой мужчина ранил из травматического пистолета двоих оппонентов. Один из них, 16-летний молодой человек, был помещен в больницу. Госпитализация потребовалась и пожилой женщине: она получила побои средней степени тяжести», — уточнили в Главке МВД.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили участников конфликта для разбирательства в отдел и приняли решение о наличии в действиях троих молодых людей признаков хулиганства.

«Однако с учетом того, что один из них — несовершеннолетний, полицейские материалы были направлены для возбуждения уголовного дела в следственные органы», — добавили в ведомстве.

В результате правовая позиция полицейских была подтверждена и в отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

«Двое подозреваемых, обоим по 20 лет, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Третий, находящийся в больнице, взят под охрану полиции», — резюмировали в пресс-службе.

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