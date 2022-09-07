Москва, , 13:10 — REGNUM Введение странами Запада антироссийских санкций способствовало росту числа стран, дружественных России. Об этом 7 сентября заявила в своём телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слушая выступления участников Восточного экономического форума (ВЭФ), прибывших из азиатских государств.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Три часа слушаю на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступления глав государств и правительств стран Азии о том, как они будут развивать сотрудничество с Россией», — написала Захарова.

Она подчеркнула, что считает такие страны «настоящими» друзьями России.

Напомним, ранее представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что в ВЭФ принимают участие представители 68 стран. Кроме представителей стран Азии, во Владивосток прибыли делегаты из Австралии, Австрии, Великобритании, США, Германии, Франции Швейцарии, Ирландии и Италии.

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