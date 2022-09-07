Москва, 7 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Введение странами Запада антироссийских санкций способствовало росту числа стран, дружественных России. Об этом 7 сентября заявила в своём телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слушая выступления участников Восточного экономического форума (ВЭФ), прибывших из азиатских государств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Три часа слушаю на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступления глав государств и правительств стран Азии о том, как они будут развивать сотрудничество с Россией», — написала Захарова.

Она подчеркнула, что считает такие страны «настоящими» друзьями России.

Напомним, ранее представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что в ВЭФ принимают участие представители 68 стран. Кроме представителей стран Азии, во Владивосток прибыли делегаты из Австралии, Австрии, Великобритании, США, Германии, Франции Швейцарии, Ирландии и Италии.