Владивосток, , 13:14 — REGNUM Дальний Восток представляет большой интерес для России и для соседей России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил 7 сентября на пленарном заседании VII Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что через ДФО в том числе открывается выход на регионы мира, которые развиваются активно и очень хорошими темпами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Самое важное для нас то, что Дальний Восток наряду с Арктикой — регион, за которым, безусловно, будущее России», — сказал президент РФ.

Он выразил радость по поводу того, что интересы у России и приграничных к ДФО стран совпадают в части сотрудничества.

«Мы же начали поднимать Дальний Восток не потому, что готовили какую-то специальную военную операцию в Донбассе. Это было задолго до этого, это стратегический выбор, исходя из тенденции развития мировой экономики и соответственно, рождения новых центров силы в мире», — сказал Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что уже есть первые результаты развития ДФО, которые «пока скромные, но уже есть».

«Самая главная задача здесь не допустить депопуляции, наоборот, сделать этот регион притягательным местом для граждан. Впервые за новейшую историю мы наблюдаем на Дальнем Востоке миграционный приток, впервые это произошло в 2021 году. Убыль населения есть, но она меньше, чем в среднем по стране. Это главный агрегатор того, что делается, и в принципе, судя по всему, делается в правильном направлении. Нам еще очень много сделать нужно, но мы обязательно будем идти по этому пути дальше», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит VII Восточный экономический форум. На нём присутствует президент России Владимир Путин и лидеры шести стран АТР.