Путин: за Дальним Востоком и Арктикой будущее России
Владивосток, 7 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Дальний Восток представляет большой интерес для России и для соседей России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил 7 сентября на пленарном заседании VII Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что через ДФО в том числе открывается выход на регионы мира, которые развиваются активно и очень хорошими темпами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Он выразил радость по поводу того, что интересы у России и приграничных к ДФО стран совпадают в части сотрудничества.
Глава государства также отметил, что уже есть первые результаты развития ДФО, которые «пока скромные, но уже есть».
Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит VII Восточный экономический форум. На нём присутствует президент России Владимир Путин и лидеры шести стран АТР.